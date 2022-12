A Bastia, "I Scemi" entrent en scène

Attention, spectacle pour public averti

« La troupe U Teatru per Tutti a été créée en 2019, dans le but de permettre à tout un chacun de monter sur scène pour vivre sa passion, théâtre, transformisme, chant » nous apprend Fabienne Nicolini, la meneuse de troupe. « On a choisi de se nommer I Scemi, ce qui correspond parfaitement à notre état d'esprit. 3 fois par an environ nous jouons au théâtre Sant’ Angelo, des sketchs et autres dans un esprit d'humour, de rire et dérision. Pour ces deux représentations* de décembre nous aborderons le terme de l'Amour dans tous ses états, du plus classique au plus déjanté ». La troupe se compose de Carole Bassi, Renée Mariani, Ml Luno, Christophe Dael, Jean Laurent Campocasso, Jean Charles Soletti, Tristan et Fabienne Nicolini.! « Je précise en effet public averti car le langage est parfois un peu chaud et ne convient pas aux enfants ».Voilà un mois de décembre théâtral qui débute fort et …bien.* Entrée 10 €. Réservations ICI