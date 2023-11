A Bastia, I Mikanò vous initient à l'art de l'Improvisation

« Notre troupe a vu le jour il y a 8 ans, nous étions alors au sein du Teatrinu » explique Thierry, un mordu de l’improvisation qui a fait aussi partie des fameux I Zinzi. « Il y a 3 ans nous avons monté une troupe professionnelle axée sur le spectacle. I Mikanò, car on ne dit jamais non dans l’impro ». Installée dans les locaux de « L’étrange Atelier » à San Angelo à Bastia, la petite troupe composée de 2 femmes et 4 hommes s’en donne à cœur joie tous les jeudis. «Nous proposons 6 ou 7 formats selon le lieu, le nombre de participants et on s’est souvent produit à Spartimusica dans des styles différents avec des invités » souligne de son côté Anne.« L’impro ça ne s’improvise pas, c’est la liberté totale !» ajoute Thierry qui nous apprend que les matchs d’improvisation ont été inventés par des Québécois lors des matchs de hockey, sport national chez nos cousins. «C’est pour cela que la scène se nomme patinoire ».Lors d’un spectacle d’impro, tout est prévu, sauf les textes, avec un maître de cérémonie, un arbitre qui donne le thème, 2 équipes et des assesseurs. « Dans un spectacle d’impro le texte tient une part importante mais il y a aussi beaucoup de gestuelle. Le silence peut aussi être important. Savoir se taire fait partie des qualités d’un intervenant » précise Thierry. «Comme on se connait bien, il y a des connivences entre nous bien sûr mais on se tend aussi des pièges. C’est très ludique » Les bases de l’impro ? « L’écoute, savoir écouter, ne jamais dire non, ne pas poser de questions, le lâcher prise » indique Anne. Un spectacle d’impro est souvent drôle mais « on axe sur le rire bien sûr mais on peut parfois être triste » admet Thierry. Ce stage d’initiation de 2 jours à Bastia dans les locaux de ESette Scale, parvis de l’église St Charles, comprend plusieurs modules ouverts à tout public. Le vendredi après-midi sera consacré aux bases sur l’émotion. Le samedi matin sera axé sur les personnages que l’on peut créer en impro et le samedi après-midi les stagiaires se verront donner les clés pour inventer une histoire. Thierry se veut très rassurant sur les qualités requises. « Souvent ce sont les plus timides qui tirent leur épingle du jeu car ils se lancent en se cachant derrière un personnage. A l’inverse des blagueurs peuvent très bien se retrouver bloquer sur la patinoire, paralysé par le trac ». Le stage se terminera samedi soir en feu d’artifice avec un spectacle de I Mikanò. « Nous appliquerons le format Bobinette avec 2 joueurs à qui on donnera à chacun un mot, un lieu, une action » explique Thierry.Comme on n’improvise pas tous chez I Mikanò, les projets sont écrits noir sur blanc.