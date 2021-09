A Bastia, Cosmolitude 2021 met en scène plusieurs formes d'art pour raconter une seule histoire

Né de la rencontre entre le Jakez Orkeztra, le plasticien Yann Le Borgne et le sérigraphe Christian Humbert-Droz, Cosmolitude 2021 est d'abord un spectacle musical. Créé et développé lors de plusieurs résidences en Suisse et en Corse entre mai 2020 et mars 2021, le fruit de cette collaboration artistique a mené à la production d'un album musical (chez Mafi-A) et à l'édition d'un roman graphique ( aux éditions Drozophile). Cette ouvre protéiforme sera présenté demain, 18 septembre, dans le cadre du Festival BD à Bastia et jouée en avant-première le soir même en clôture du festival, sur la scène du théâtre municipal.



Genèse du projet



De Kubrick à Bowie en passant par Hergé, la pop culture a transformé les champs étoilés en autant de terrains d’aventure et de contes métaphoriques. Le Space Opera, déclinaison musicale du genre, trouve également dans ces épopées un terrain idéal pour y confronter la densité émotionnelle et le rapport au temps si particulier de la musique.

Le Jakez Orkeztra, groupe de chanson plus coutumier des scènes de cabaret et des soirées concert a voulu tenter la grande aventure. Cosmolitude 2021 est une pièce originale d'un seul tenant, mêlant titres pop et morceaux instrumentaux, le tout orchestré pour guitare, violon, violoncelle, batterie augmentée - et assaisonné parfois d'un trait de saxophone, d'un cui-cui d'otamaton ou d'un brame de cor des Alpes. La scénographie du spectacle, qui associe graphisme, sérigraphie et mapping est assurée par les plasticiens et réinventée en direct à chaque représentation.

Quand la fuite et la quête se confondent

Plusieurs tableaux musicaux et visuels forment une suite enchaînée dans un kaléidoscope spatiotemporel où se répondent passé et futur, proche et lointain. Petit à petit une histoire s'imprime, couche après couche, et raconte une vie parmi tant d'autres possibles.







En attendant le 18 septembre, voici « Viens me chercher », le premier titre de l’album du Jakez