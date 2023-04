A Ajaccio, une résidence d’accélération en faveur de la transition écologique

Après les résidences de start-ups organisées chaque année, l’association Emaho lance depuis deux ans des résidences thématiques.

Cette année, le rooftop de l’hôtel Fesch sera le théâtre de la première résidence d’accélération des entreprises œuvrant en faveur de la transition écologique. De nombreux partenaires publics et privés viennent garantir la bonne organisation de ces cinq jours d’accompagnement. On retrouve ainsi aux côtés de l’association organisatrice l’Ademe, la M3E, la CCI, la Poste mais aussi Mojo et Nicolas Alfonsi.





« La résidence d’accélération consiste à mettre à disposition de cinq entreprises corses des coachs et des experts afin de leur dispenser un accompagnement complet pour leur permettre de se développer dans les meilleures conditions , a expliqué Jean Leccia, le directeur d’Emaho. Ils auront droit également à des conférences inspirantes et des ateliers de co-construction ».





Les cinq start ups sélectionnées ont présenté des projets très variés.

La SAS balagne réparation électromécanique se consacre à la réparation de tous types de matériels professionnels. Elle propose également des services de maintenance préventive ou curative. Energia d’Oghje, quant à elle, est une entreprise qui développe des stations de recharge pour véhicules électriques. Elle travaille aujourd’hui à la fabrication de maisons individuelles à énergie positive et active. Sélectionnée également, la sart up Central Bio Corse s’est donné comme objectif de transformer les huiles alimentaires usagées en savons industriels, sans ajout de chimie de synthèse. On retrouve aussi E.collecte qui vend et installe du mobilier urbain pour collecter les mégots de cigarettes. Enfin, Sages Informatique aide les PME et les collectivités depuis une vingtaine d’année à mieux gérer leurs documents avec une offre complète de dématérialisation, ils souhaitent aujourd’hui se développer davantage.





L’ambition de chacune des entreprises est de repartir de cette résidence avec les outils et les clés leur permettant à la fois d’accroitre leur activité tout en contribuant à la transformation vertueuse de la Corse.