A Ajaccio on petit-déjeune à l'école !

Cela commence à devenir un rituel. Chaque mardi depuis le 4 novembre les élèves des classes de maternelle des écoles Andria Fazi et Jardins de l’Empereur d'Ajaccio commencent leur journée par un petit-déjeuner. Cake, lait, fruits, céréales... Les enfants se régalent.





L’initiative prise par la municipalité d’Ajaccio est une action du plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018. Ce sont les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales comme les REP/REP+, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux aux caractéristiques sociales comparables qui sont concernés en premier lieu.



Les établissements Andria Fazi et Jardins de l’Empereur sont les premières écoles à bénéficier de ce dispositif mais à chaque nouvelle période scolaire et en accord avec la directrice Académique des Services de l'Education Nationale, un choix sera effectué parmi les classes maternelles situées en quartiers prioritaires afin de déterminer celles qui participeront à l’opération.











Et ce petit-déjeuner s'accompagne d'un travail pédagogique en classe sur le langage, les ingrédients, les quantités, les recettes, le tri des déchets, les habitudes alimentaires... L’équipe éducative de l’école communiquera avec les familles sur le dispositif afin de les associer et d’éviter le risque d’une double prise de petit- déjeuner.



Le Ministère de l'Education Nationale s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait d’un euro par élève et par petit-déjeuner, à l’achat des denrées alimentaires consommées.











Consciente que la nutrition est l’un des éléments majeurs dans l’amélioration de l’état de santé et qu’il faut agir dès le plus jeune âge, la Ville met en place des actions visant à améliorer les pratiques alimentaires et à réduire les inégalités sociales en matière de nutrition.