À Ajaccio, l’épopée napoléonienne se revit version Playmobil

Niché au cœur de la vieille ville d'Ajaccio, cité natale de Napoléon Bonaparte, un musée unique en son genre propose une approche captivante de l'histoire du célèbre empereur français. Créé par Frédéric Pierrot, le " Naporama " raconte l'épopée de Napoléon Bonaparte à travers des scènes minutieusement reconstituées avec 1500 figurines Playmobil. D e la campagne en Egypte au sacre impérial en 1804, plus de 20 scènes attirent l'oeil des curieux qui franchissent la porte de ce petit local situé à quelques pas de la cathédrale. « On découvre successivement les étapes les plus importantes de la vie de Napoléon », explique Frédéric Pierrot. Ainsi, grands moments de l’histoire et anecdotes plus méconnues mais tout aussi marquantes dans la vie de l'Empereur s’entremêlent au fil de la visite.



Afin de garantir l'authenticité de ces reconstitutions, avant de pouvoir ouvrir son musée en 2016, son créateur passionné a consacré de nombreuses heures à rechercher des informations historiques précises . « J'ai fait du croisement de lecture allant du petit livre de Napoléon à des bandes dessinées, à des livres sur Napoléon », dévoile-t-il. Autour de lui, chaque scène est le résultat d'un minutieux travail de conception et de mise en scène pour donner vie à l'histoire tout en respectant les moindres détails. Un travail qui ne se finit jamais, le Naporama étant un musée dynamique, en constante évolution. « Cela c hange tout le temps, mais comme on est une association, on a un tout petit budget et pas beaucoup de place donc on se limite au local », sourit Frédéric Pierrot. « Récemment, j’ai réétudié le tableau du sacre de Jacques-Louis David », confie-t-il, « J’ai vu qu’il existait une étude du tableau avec 12 personnages clés. Après l'avoir consulté, j’ai replacé Madame Mère dans ma représentation. Elle n’était pas présente ce jour-là, mais elle est sur le tableau de David. J'ai vu aussi qu'il y avait un représentant d’un émirat ou d’un sultanat étranger sur le tableau, et je l'ai confectionné il y a quelques jours ». En effet, l es Playmobil représentant l'histoire de Napoléon n’existant pas dans le commerce, Frédérique Pierrot les a tous créées à l’aide de papier, peinture, raphia, et d'accessoires moulés. Il a également parfois demandé de l’aide à des " customisateurs " professionnels.