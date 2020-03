À Ajaccio, des électeurs inquiets, mais mobilisés

« Je suis venue parce que c’est mon devoir de citoyenne, mais je suis inquiète. Mon mari lui est resté à la maison ». confie Françoise, un peu affolée, devant le bureau de vote de l’école Andria Fazi à Ajaccio.



Dans ce bureau des Salines, comme dans tous ceux du pays, les consignes de sécurité sanitaire sont respectées. Gel pour les mains, gants et stylos sont à disposition. « Nous laissons rentrer les personnes au compte-goutte », explique Marie, employée de mairie, « Nous devons laisser au moins un mètre de distance entre les électeurs, et veiller à ce qu’ils respectent le parcours de vote : il y a une entrée et une sortie bien distinctes ».



Si les responsables du bureau de vote tentent de faire bonne figure, l’atmosphère reste quelque peu anxiogène. Cela aura t-il un impact sur le vote ? Pour Isabelle Falchi, la présidente du bureau « pour le moment, tout se passe bien, les gens ont pris leurs précautions, une seule personne est venue sans son stylo ! » note t-elle, « au niveau de la participation c’est un peu plus calme que d’habitude, mais les personnes âgées ont quand même fait le déplacement ». Dans la petite file d’attente qui se presse devant le bureau, on compte en effet pas mal de seniors, qui ont tenu à exercer leur devoir civique, malgré le contexte particulièrement défavorable pour eux.



Du côté du bureau centralisateur, à la mairie, même ambiance, des assesseurs et employés de mairie attachés au respect des règles de sécurité, et une participation qui n’est pour le moment pas trop entachée par le contexte. « Quelques assesseurs sur l’ensemble des bureaux ont fait faux-bond, mais, pour le moment, la participation reste stable », explique Julia Tiberi, candidate et assesseur. « L’intervention du Premier Ministre hier a brouillé le message », regrette Paul Antoine Luciani, également candidat et assesseur de ce bureau, qui craint quant à lui une faible mobilisation des électeurs.



Reste à savoir maintenant ce que donneront en termes de participation ces élections maintenues malgré l’appel au report de plusieurs personnalités politiques, et l’inquiétude grandissante de la population.



A midi, en Corse du Sud, le taux de participation était de de 34,51% contre 32, 38 lors du scrutin précédent.