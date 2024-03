A Ajaccio, Palatinu lance son parti

Issu de la doctrine élaborée par l'association Palatinu, le parti vise à participer aux prochaines élections européennes, municipales et territoriales . "Mossa Palatina aura vocation à s’investir dans la totalité des échéances électorales et partout où elle sera en capacité de dresser des listes", avait indiqué Nicolas Battini, président du Palatinu, lors d'une interview accordée à CNI en novembre 2023.



Pour les fondateurs du parti, cet événement marque un changement significatif dans la vie politique corse.



Plus d'infos à venir