4-0 face à l’ACA : Le Sporting domine le derby

Stade Armand Cesari à Furiani, SC Bastia : 4 AC Ajaccio : (3-0)

Spectateurs : environ 9 000



Arbitre : Bastien Dechepy

Buts : Ducrocq (17e sp) – Tomi (23e) – Cissé (40e) – Tramoni (60e)





Avertissements :Jésah Ayessa (16e) - Chegra (36e) à l’ACA, Ducrocq (20e), Blé (90e) au SCB

Exclusion : Everson (42e) à l’ACA





SCB

Placide – Roncaglia – Guidi – Ariss (Bonhnert 80e) – Meynadier – Vincent (c) – Ducrocq (Maggiotti 70e) - Janneh (Etoga 80e) – Tomi (Rdrigues 80e) – Cisse (Blé 70e) - Tramoni.

Entr. : Benoît Tavenot





ACA

Sollacaro – Huard – Mabepa Ayessa – Kouassi – Bamba - Barreto (c) – Puch Herrantz (Strata 46e) – Everson - Ibayi (Soumano 70e) – Chegra (Jacob 60e) - Kante (Anziani 46e) .

Entr. : Thierry Debes





Le coup d’envoi était donné par les Ajacciens qui attaquaient face à la tribune ouest. Le début de cette 1ère période était équilibré. Une occasion s’offrait aux Bastiais à la 7e sur un coup-franc, presqu’au point de corner gauche de Sollacaro, mais le centre de Ducrocq était bien capté par le gardien acéiste. Peu à peu les joueurs de Benoît Tavenot imposaient leur jeu sans toutefois prendre en défaut la défense ajaccienne.

A la 16e minute, Tomi échappait à la défense acéiste. Dans la surface de réparation le défenseur Jésah Ayessa fautait sur le Bastiais faisant designer à l’arbitre le point de penalty.

Ducrocq le transformait en but en logeant le ballon au ras du poteau droit de Sollacaro 1- 0.

Les Bastiais poursuivaient leur domination avec un but somptueux de Tomi bien lancé par Tramoni sur la gauche (23e). A l’entrée de la surface ajaccienne, le n° 9 bastiais décochait un tir vicieux qui allait se loger dans la lucarne gauche de Sollacaro : 2 – 0.

Les visiteurs tentaient de sortir la tête de l'eau avec un tir de Puch-Herrantz de l'extérieur de la surface de réparation, sans danger toutefois pour gardien Placide (29e).

En fin de 1ère période, les protégés du président Ferrandi laissaient alors venir les Oursons pour mieux les contrer. Et sur l’un de ces contres, à la 40e, sur une passe en profondeur de Ducrocq, Cissé pénétrait dans la surface de Sollacaro et le trompait d’un tir à ras de terre sur sa droite. 3-0.

Le supplice se poursuivait pour les « rouge et blanc » puisque sur une vilaine faute d’Everson sur Meynadier, l’arbitre sortait le carton rouge (42e).

A la pause, le Sporting virait largement en tête.





À l’entame de la seconde période, l’entraineur ajaccien Thierry Debes injectait du sang neuf avec les entrées dans son « 10 » de Strata et Anziani. En supériorité numérique, les Bastiais géraient la partie, maintenant le plus souvent ses adversaires dans leur camp.

A la 58e, Tomi avait le 4e but au bout de ses crampons, mais son tir en angle très fermé trouvait le petit filet droit de Sollacaro. Ce 4e but planait sur le stade mais les Bastiais avaient le don de se compliquer le jeu au lieu de faire dans la simplicité.

Il arrivait cependant à la 68e grâce à une belle action collective menée sur la gauche par Tomi. Sollacaro faisant barrière, Cissé à la réception du centre remisait derrière lui sur Tramoni qui du plat du pied faisait trembler les filets ajacciens. 4-0

Et les Bastiais ne lâchaient rien, continuant à faire le jeu face à des ajacciens dépassés.

A la 77è Sollacaro sauvait du pied le 5e but sur une tentative à bout portant de Tramoni. Sur une des rares incursions des oursons chez les lions, Placide le portier bastiais était à la parade sur une tentative à droite de l’attaquant Soumano (83e). Placide qui récidivait 3 minutes plus tard sur un tir puissant d’Anziani. La fin de match était complètement débridée avec un sauvetage ce Sollacaro sur un tir tendu à bout portant de Blé (85e).

Le score en restera là. 3 points de plus qui font beaucoup de bien au Sporting, mais une défaite qui, à l'inverse, plonge l’ACA encore plus dans le doute.