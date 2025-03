37e Concours d’éloquence Jean Bezu : 3 candidats étaient en lice à Bastia

Créé en 1988, le concours d’éloquence du Lions Club est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes orateurs. Chaque année, les clubs Lions de France organisent cet événement, ouvert aux élèves de niveau Seconde, Première, Terminale ainsi qu’aux étudiants en Bac +1 ou équivalent, âgés de moins de 21 ans au jour de la finale nationale. Celle-ci se tiendra le vendredi 30 mai à Dijon.

L’objectif du concours est clair : offrir aux lycéens une opportunité unique d’exercer leur prise de parole en public et d’affiner leur maîtrise de la diction. La compétition se déroule en trois étapes. Il y a d’abord une présélection au niveau des clubs, des zones et des régions suivent une sélection du candidat de district pour la finale nationale et, enfin, l’élection du lauréat national du concours d’éloquence.



Trois candidats en lice à Bastia

Ce samedi, la première phase de sélection organisée par le Lions Club Bastia Doyen s’est tenue au musée de Bastia. Trois lycéens étaient en lice pour décrocher leur place en phase suivante : Nina Laforge, élève de Première au lycée Giocante de Casabianca, Sabrina El Korchi, en Terminale à Jeanne d’Arc et Alexis Courtet, de Giraud.

Leur défi ? Présenter un discours de dix minutes sur le thème de l’édition 2025 : « En toute chose, l’on ne reçoit qu’en raison de ce que l’on donne. », une citation d’Honoré de Balzac. Chacun des candidats a développé son argumentation en s’appuyant sur l’œuvre du célèbre romancier, auteur du Père Goriot, Eugénie Grandet, Les Illusions perdues ou encore Le Colonel Chabert.



Une épreuve jugée sur de nombreux critères

Face à un jury composé de cinq membres, les candidats ont été évalués selon plusieurs critères précis : l’éloquence et l’intonation, l’expression du discours et la clarté de l’argumentation, la communication avec le public, l’originalité du point de vue et l’organisation des idées, la gestuelle, la tenue vestimentaire et l’illustration des idées.

Le niveau était particulièrement relevé, et le jury a eu bien du mal à départager ces jeunes talents, chacun ayant su imprimer sa marque avec ses qualités et sa sensibilité propres.

Finalement, Sabrina El Korchi a décroché la première place et poursuivra l’aventure. Elle représentera Bastia lors de la prochaine phase de sélection, qui se tiendra à Nice avant le 1er mai. Une étape de plus vers la grande finale nationale de Dijon.