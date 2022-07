36,9°C à Corte, 36,3°C à Sartène : la Corse maintenue en vigilance jaune canicule

Les services de l’État dans le département sont mobilisés pour anticiper et gérer l’impact sanitaire des fortes chaleurs. D’ores et déjà, il est recommandé de prévoir le nécessaire pour s’hydrater et prendre soin des personnes les plus fragiles.



Dans un communiqué, le préfet appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance. Le danger est d’autant plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.



Il rappelle qu’en période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée,

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

buvez régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans attendre d’avoir soif ;

rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras) ;

utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez.



Sinon passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale ...) ; évitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limitez vos activités physiques ; pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécessaire demandez l’aide.



Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux.