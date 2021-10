21e Tour de Corse Historique : El Kadaoui en tête avec 4 secondes d'avance sur Valliccioni

Sur sa lancée Youness El Kadaoui s'adjugeait la spéciale suivante Muracciole - Casevecchie (19'05) mais cette fois Marc Valliccioni était à une seconde, alors que Christophe Casanova pointait en troisième position.

Au parc fermé à Aleria, Youness El Kadaoui, après trois succès de rang, était leader du provisoire avec 28 secondes d'avance sur Valliccioni et 38 sur Oreille.

Au sortir du parc implanté au coeur d'Aleria, il restait deux spéciales à parcourir avant de rejoindre Borgo au terme de cette seconde journée. Le scénario changeait du tout au tout. A l'issue des 27 kilomètres de la très attendue spéciale Tox - Novale, Valliccioni était le plus rapide en 21'09. El Kadaoui concédait 18 secondes. Christophe Casanova (M3) pointait à la troisième place. Il restait à passer dans Figareto Talasani pour mettre un terme à cette deuxième étape. Marc Valliccioni était, encore, le plus rapide et reprenait, six secondes, à Youness El Kadaoui.

Ce soir, le 21e Tour de Corse Historique est mené par Youness El Kadaoui sur la Porsche qui est, dans le même temps, leader en VHC. Marc Valliccioni, deuxième du scratch à quatre secondes, est en tête en J2. Alain Oreille sur la troisième marche de ce classement provisoire à 52'' est deuxième du VHC. On retrouve ensuite, mais déjà à 1'18, Christophe Casanova, deuxième en J2, alors qu'Anthony Agostini, qui boucle ce top cinq intermédiaire occupe la troisième place en VHC.

En VHRS,pas de changement en moyenne Haute et Basse où le rallye est toujours mené, respectivement par Jean-Claude Kauffman (Porsche) et Alain Arnal (Mini Cooper). A l'inverse, changements de leader en moyenne Intermédaire où Etienne Baugnée a été remplacé par Dominique Larroque (RS 2000) et en moyenne Modérée où c'est, désormais, Jean-Louis Albertini (205 GTI) qui est en tête en lieu et place de Serge Garosi.