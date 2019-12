2020 : les vœux des élus

En ce début d’année 2020, je souhaite adresser à tous les Corses d’ici et d’ailleurs mes vœux les plus sincères de paix et de santé. J’ai tout d’abord une pensée chaleureuse envers les personnes isolées ou en situation de précarité, ce qui est difficilement acceptable et il faudra que nous fassions davantage preuve de solidarité à leur égard.

L’année 2019 a d’abord été marquée par une hausse du pouvoir d’achat (la plus importante depuis 2007), grâce à des mesures annoncées par le candidat Emmanuel Macron dès la campagne présidentielle couplées avec les dispositifs mis en place suite à la crise des gilets jaunes (prime défiscalisée, augmentation de la prime d’activité, baisse des cotisations salariales, suppression de la taxe d’habitation et de la hausse de la CSG sur les petites retraites…). Cette année fut aussi celle de la création d’emplois avec un taux de chômage (8.5% de la population active) au plus bas depuis 2009 selon l’INSEE. Toutes ces mesures et analyses vont dans le bon sens et je formule le vœu que la Corse continue de s’inscrire dans cette dynamique bénéfique pour sa population.

Malgré ces indicateurs positifs, notre île semble replonger dans un cycle de violences aussi divers qu’inquiétant. Aucune forme de violence n’est acceptable dans notre société, le seul chemin pour un avenir meilleur étant celui du travail, de la solidarité et de la paix. Pour s’attaquer à ce fléau, il faudra réunir les conditions d’un développement économique et social harmonieux au profit de chaque insulaire. Avec la Collectivité unique de Corse, la majorité territoriale nationaliste devra enfin inscrire résolument notre île dans une phase de développement claire, en faisant un choix stratégique sur le modèle économique qu’elle entend présenter.

Aussi, nous espérons que la révision constitutionnelle à venir et le prochain projet de loi 3D « Décentralisation, différenciation et déconcentration » permettra à la Corse d’atteindre davantage d’autonomie pour une application efficace des lois votées au Palais Bourbon qui sont parfois inadaptées à notre territoire. Notre groupe prendra toute sa juste place pour mener à bien cette réflexion.

L’année 2020 sera également marquée par les élections municipales, lesquelles ont une réelle résonance démocratique en France et nous savons qu’ici aussi la population est très attachée à l’échelon communal et au rôle que représente le Maire. Je conclurai en lançant un appel à toutes les femmes et hommes de bonne volonté qui souhaitent se lancer dans cette formidable aventure démocratique. La démocratie et le respect de la personne seront les seuls remparts qui permettront à la Corse de ne pas retomber dans les travers qu’elle a connus par le passé.

Per una Corsica sana, vi pregu a pace e a salute.