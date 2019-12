100 agents EDF mobilisés pour rétablir plus de 14 000 foyers

2 160 en Corse-du-Sud et 12 040 en Haute-Corse. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont :

En Corse –du-Sud : Conca, Extrême-Sud, Grand Ajaccio, Gravona-Prunelli et Rocca

En Haute-Corse : Balagne, Cap Corse, Castagniccia, Castagniccia/Casinca, Costa Verde, Fiumorbo, Grand Bastia et

Golo.

Au total, ce sont plus de 100 agents EDF qui sont déjà engagés depuis ce dimanche matin pour rétablir les clients concernés par cette tempête. Les conditions climatiques sont toujours dégradées, ce qui rend les interventions difficiles et nécessitent la plus grande vigilance.

Un numéro spécial est mis à disposition des clients touchés par des interruptions de fourniture d’électricité(*). Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.

EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

--

Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20



A midi 14 200 foyers sont privés d’électricité, toute la Corse est concernée, mais la Haute-Corse est le département le plus touché (notamment la Balagne). La situation reste très évolutive.