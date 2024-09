​Tourisme en Pays Ajaccien : une arrière-saison qui s'annonce prometteuse

Un travail d’étalement de la saison qui porte ses fruits avec notamment la récente publication du site www.booking.com , qui place Ajaccio dans le top 10 des destinations plébiscitées par les touristes pour la saison automnale. Porto-Vecchio figure également dans ce classement des destinations les plus recherchées par les voyageurs français pour la période dite de l’été indien : « Nous avons réussi à gagner en attractivité au fil des années même si nous sommes encore loin du compte. Nous sommes toujours dans le cadre de la construction de cette politique de l’offre avec nos partenaires. C’est pour cela que nous essayons de développer un éventail de produits et d’activités sur toute l’année. Toute notre stratégie est fondée sur ce pilier de vision politique d’un développement de l’économie touristique dans le Pays d’Ajaccio. Cela commence à porter ses fruits, on le voit avec cette publication et ce classement. J'ai envie de dire aux professionnels de rester ouverts pour la période automnale et de proposer des offres adaptées à cette nouvelle clientèle". « Nous avons réussi à gagner en attractivité au fil des années même si nous sommes encore loin du compte. Nous sommes toujours dans le cadre de la construction de cette politique de l’offre avec nos partenaires. C’est pour cela que nous essayons de développer un éventail de produits et d’activités sur toute l’année. Toute notre stratégie est fondée sur ce pilier de vision politique d’un développement de l’économie touristique dans le Pays d’Ajaccio. Cela commence à porter ses fruits, on le voit avec cette publication et ce classement. J'ai envie de dire aux professionnels de rester ouverts pour la période automnale et de proposer des offres adaptées à cette nouvelle clientèle".

Dans cette optique, l’OIT d’Ajaccio va d’ailleurs lancer une campagne de communication « A Chacun son Automne » (à partir du 1 er octobre) et déployer une phase test concernant l’offre globale avec pack billet d’avion et hébergement, ouvrant droit à une réduction de 30% du billet aérien, et qui fait suite à la convention signée avec l’ATC et la compagnie insulaire : « Nous allons proposer 90 rendez-vous, non plus sur deux, mais sur trois semaines du 19 octobre au 11 novembre 2024. Nous avons intégré des activités multi-thématiques dans ce programme qui va servir de test avec la mise en place partenariat signé avec Air Corsica, ouvrant une baisse du tarif aérien. Cette réduction de 30% sera un argument de plus pour faire découvrir notre destination aux clients potentiels. Cela concerne tous les aéroports qui desservent Ajaccio par le biais d’Air Corsica comme Paris, Marseille, Nice ou Charleroi par exemple. Pour pouvoir en bénéficier, il y a deux conditions : il faut qu’ils choisissent un hébergement à Ajaccio parmi nos hôtels partenaires et qu’ils achètent au moins une activité proposée par l’OIT et ses partenaires ».