​Thierry Debès (AC Ajaccio) s’attend à « un match difficile à Martigues »

L’AC Ajaccio est sur une bonne dynamique en championnat avec une solide onzième place et 34 points au compteur. Pour ce retour à la compétition, après la trêve internationale, les Ajacciens se rendent à Martigues ce vendredi soir, lors de la 28 e , avec l’espoir d’y ramener un résultat positif : « L’objectif est simple : continuer à faire tourner le compteur points. Chaque point pris est un pas de plus vers le maintien. C’est quelque chose qu’on se dit chaque semaine entre nous. On part dans un état d’esprit conquérant, mais en se disant que cela va être un match compliqué face à un concurrent direct ».



« Ne surtout pas les prendre à la légère »

Les Provençaux sont avant-derniers de Ligue 2 mais n’ont qu’un point de retard sur Clermont, le premier barragiste, et restent sur de bons résultats, notamment à domicile : « Martigues joue quasiment une de ses dernières cartes d’autant que leur calendrier est très difficile par la suite. Nous avons préparé ce match de manière très sérieuse. Il n’est pas question de les prendre à la légère parce qu’ils sont avant-derniers. Ils restent sur une bonne série lors de leurs quatre derniers matchs à domicile, avec notamment deux victoires convaincantes face à Annecy et Amiens. C’est une victoire qui a retrouvé de l’allant et on se méfie beaucoup de Martigues. Mais, on y aller conscient de nos forces et ambitieux pour essayer de ramener quelque chose », ajoute le coach ajaccien.



Près de 300 supporters ajacciens à Martigues

En cas de résultat positif dans le vieux stade Francis Turcan, l’AC Ajaccio pourrait faire un grand pas vers le maintien : « Il faudra 38 points pour être certain d’être maintenu, nous en avons 34 aujourd’hui. Tout peut aller très vite dans ce championnat. Aujourd’hui, nous ne sommes pas tranquilles d’autant que nous allons jouer des adversaires qui ont tous quelque chose à jouer. J’ai envie que l’on continue notre sérieux, notre rigueur et notre allant offensif, car nous marquons beaucoup de buts ces derniers temps. Le plus tôt sera le mieux pour le maintien, j’espère qu’on sera maintenus après Annecy. Il faut engranger le plus de points et on fera les comptes à la fin ».



Pour ce déplacement, les supporters ajacciens se sont mobilisés et trois bus partiront d’Ajaccio, tandis que plusieurs dizaines de membres de la diaspora sont attendus dans le parcage visiteur, pour le plus grand plaisir du staff acéiste : « Le fait de savoir qu’on sera accompagnés de nos supporters est une force supplémentaire. Je suis très fier de voir qu’ils se mobilisent pour un match aussi important. On est très heureux qu’ils viennent aussi nombreux nous supporter ». Pour ce match classé à risques, la préfecture des Bouches-du-Rhône prend des précautions en publiant ce jeudi matin trois arrêtés pour encadrer les bus des supporters ajacciens, autoriser la policer à utiliser des drones, et interdire la détention d'engins pyrotechniques. Selon la préfecture, "près de 2.000 spectateurs sont attendus" au stade Francis-Turcan, dont une "présence envisageable d'ultras" marseillais.



Le groupe ajaccien à Martigues

Sollacaro, Quilicchini, Huard, Bamba, Ayessa, Youssouf, Vidal, Strata, Kouassi, Anziani, Mangani, Puch, Barreto, Everson, Soumano, Santelli, Touré, Kanté