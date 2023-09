​Maternité de Portivechju : la grève suspendue

Lors d'une réunion qui s'est tenue à la préfecture de Corse-du-Sud, il avait été convenu qu'une table-ronde aurait lieu à Porto-Vecchio entre l'Agence régionale de la Santé de Corse, le collectif qui lutte pour le maintien de la maternité et toutes les personnes concernées par cette démarche : les syndicats, le comité de soutien la direction, le collectif, le député de la circonscription, le représentant des maires, des médecins libéraux etc.



Dès que la confirmation de cette réunion qui se tiendra le 19 septembre prochain à 14h30 à la clinique de l'Ospedale, a été connue, les syndicats (FO, STC, sages-femmes) ont décidé de suspendre leur mouvement de grève.



Tous ont désormais l'espoir que cet appel unanime du territoire de l'Extrême-Sud sera "entendu" et que "la raison et la sécurité", dont il est indispensable de s'entourer à la maternité, "l'emporteront".