​Marathon d’Ajaccio : Pierre Lebegue remporte une 34e édition record

Louis Deche remporte le semi-marathon, Axel Mondain le 10 km

Derrière lui, les deux insulaires Pierre Fiori (CS Solenzara) et Cédric Orengo (Decathlon) terminent respectivement à plus de 15 et 30 minutes. Une allure impressionnante qui d’ailleurs permis au vainqueur de l’épreuve de tourner à la statue Marcaggi avant l’arrivée de Louis Deche, 1 er du semi-marathon en 1’14’’37. Originaire de Bordeaux mais interne à l’Hôpital d’Ajaccio, le jeune coureur remporte l’épreuve de 21 km devant Fabrice Jauffret et Stefane Costa (AS Figarella) : « Je suis arrivé depuis quelques mois ici et je suis très heureux d’avoir remporté cette superbe course. J’ai arrêté la compétition en club et maintenant je cours pour mon plaisir personnel. J’avais déjà fait un bon chrono à Madrid en 2015 en 1h15 et je me suis lancé ce défi de faire un bon temps lors de cette épreuve. C’est magnifique ! J’ai fait le début de la course avec la vainqueur du marathon qui allait vraiment très vite, moi j’ai été raisonnable et j’ai fait la course en tête sur ce semi de bout en bout ». Severine Daviller (Triathlon Club du Grand Bastia) termine 1 re féminine en 1’31’’11.