​Ligue 2 – ACA : Confirmation attendue à Amiens

La victoire enregistrée face au Paris FC, samedi, a fait un bien fou au moral des troupes ajacciennes. Un succès obtenu grâce notamment à un état d’esprit retrouvé comme s’est réjoui Olivier Pantaloni, le coach ajaccien : « Je retiens surtout cette volonté d’aller chercher une victoire. Dans notre animation, cela n’a pas été terrible, tout n’a pas été parfait, il fallait que l’on retrouve certaines vertus et cela a été fait. Ce succès, il fallait le construire, et ne pas faire n’importe quoi, c’est ce que l’on a fait. Il faut qu’on améliore certaines choses, mais nous sommes dans la bonne voie. La victoire nous a fait du bien. Ils se sont rendu compte de ce qu’il fallait faire et mettre en œuvre pour aller chercher des points et des victoires. Ce match va leur servir pour aborder le match d’Amiens différemment des deux derniers matchs où l’on avait pris deux gifles à Caen et à Guingamp ».



Certes, tout n’a pas été parfait, mais le collectif acéiste surtout montré qu’il avait encore une bonne marge de progression notamment dans le domaine défensif : « Je pense qu’on peut encore s’améliorer avec encore des erreurs défensives face à Paris. Il faudra aussi prendre du temps pour mettre en place nos principes et nos schémas de jeu. Tous les matchs sont serrés et accrochés en Ligue 2 surtout avec le fait qu’il y ait 4 descentes. Ils ont fait un très beau début de saison. On sait qu’on à faire à une équipe qui est en confiance. Il va falloir cravacher pour ramener un résultat positif. On va essayer de jouer notre jeu pour ne pas trop subir ».



Amiens, un cador du championnat

En face, Amiens, réalise, un début de saison tonitruant, et figure sur le podium du championnat avec une belle 3e place. Pourtant, pour reprendre définitivement confiance, il faudra ramener quelque chose de ce déplacement en Picardie : « C’est très important dans ce championnat d’engranger des points pour retrouver la confiance et pour notre ambition de faire les meilleurs résultats possibles. Avec cette victoire face à Paris, je pense que les joueurs ont retrouvé la volonté de gagner des points. Tout n’a pas été parfait face au PFC, mais je n’ai rien à leur reprocher au niveau de leur état d’esprit. Ils ont donné le maximum pour gagner ce match. Sans caractère, sans détermination, il est très difficile d’obtenir des résultats ».



L’entraîneur ajaccien guettera l’état de forme de ses joueurs avant de prendre des décisions concernant le onze de départ, profondément remanié samedi, et le système de jeu, qui sera mis en place demain : « Je ne cherche pas à marquer les esprits, mais j’essaye d’aligner l’équipe qui me paraît la plus compétitive possible. C’est vrai que la blessure de Bayala et la méforme de quelques joueurs m’ont poussé à changer de système de jeu (NDLR 4-3-3). Je n’ai pas été mécontent de ce que j’ai vu. Je pense que c’est largement améliorable, mais c’est une option sur laquelle on peut réfléchir et continuer à travailler pour tendre vers cela à l’avenir ».



Une semaine qui s’annonce difficile puisqu’après Amiens, c’est le Sporting Club de Bastia, qui viendra défier l’ACA à Timizzolu. Un derby qui sera dans toutes les têtes, mais seulement après le déplacement de demain soir comme l’explique Julien Benhaim, le latéral gauche acéiste : « Cette victoire nous a fait un bien fou. Maintenant, l’objectif va être d’enchaîner les bons résultats pour se rassurer et bien se positionner au classement. Sur les derniers matchs, il nous manquait les valeurs d’un club corse. On s’est dit les choses après le match face à Guingamp et cela nous a fait beaucoup de bien. Il faut confirmer ce renouveau à Amiens, surtout avant le derby qui nous attend. Il ne faut pas trop y penser, mais on a aussi de match dans un coin de la tête ». Forcément.



Le groupe ajaccien demain à Amiens (20h45)

Michel, Quilicchini, Avinel, Chanot, Youssouf, Benhaim, Stratta, Vidal, Jabol, Marchetti, Mangani, Bammou, Baretto, Chegra, Jacob, Everson, Touzghar. Touré