​Ajaccio : affluence record pour les « 24 heures de Vignetta »

Plus de 4 000 participants autour de la manifestation



Un succès qui a dépassé toutes les attentes des organisateurs. Dès le début de l’après-midi, il était quasi impossible de se frayer un chemin en voiture aux abords du parking du complexe sportif de Vignetta. D’une centaine de participants lors de la 1re édition, le nombre de coureurs est passé à près de 600 pour cette 3e édition, pour le plus grand bonheur de Wandis Le Hui, responsable de l’association : « On n’était pas préparé à cela ! On n’a aucun souci au niveau de l’organisation, mais on a explosé tous les records cette année. On est passé de 100 participants lors de la première édition à plus de 600 aujourd’hui. On attend plus de 4 000 personnes autour de l’évènement, c’est énorme. On voit des gens heureux, avec le sourire, c’est le plus important pour nous. On voit des gens en situation de handicap mélangés à la population. C’est une petite victoire. On avait créé cette association avec cette volonté de réunir et mélanger tout le monde, de ne pas faire de différences, c’est chose faite aujourd’hui ».



L’occasion pour le responsable associatif de mesurer le chemin parcouru en 5 ans : « Nous avons lancé notre petite association en restant humbles, il y a 5 ans de cela, malgré que certains aient essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous n’avions rien lâché, on a su garder la tête hors de l’eau et aujourd’hui on s’aperçoit qu’en gardant l’axe de notre mission au sein de « Tous pour chacun », la sensibilisation, l’inclusion, la prévention, et bien les gens adhèrent à notre projet. On a su fédérer les gens. Il y a des coureurs réguliers, des gens qui ne courent jamais, mais également des champions, c’est tout cela aussi les ’’24 heures de Vignetta’’ ».