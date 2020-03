U2P : Face au Coronavirus la prise en charge des pertes d’exploitation doit être envisagée

L’U2P veillera à informer dans les meilleurs délais les entreprises de proximité sur les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter les impacts économiques et sociaux liés au Coronavirus

Au-delà de l’effort de solidarité demandé aux grandes entreprises à l’égard des TPE et des PME, l’U2P souhaite que le gouvernement envisage une prise en charge des pertes d’exploitation subies par les entreprises artisanales, commerciales et libérales, en rapport avec cette crise de santé publique.

En effet, les difficultés dues au déploiement du COVID-19 s’ajoutent aux fortes baisses d’activité subies lors des mouvements sociaux, au point de mettre en péril bon nombre d’entreprises qui en temps normal n’ont pas de difficultés de trésorerie.



L’U2P tient également à alerter les pouvoirs publics sur des décisions de restriction ou d’interdiction à géométrie variable. Pourquoi interdire l’ouverture d’un marché alors que les établissements qui l’entourent sont eux autorisés à accueillir du public ?