Sarté : A Tramandera en conférence ce dimanche

A TRAMANDERA appréhende l’exploration du fonctionnement physiologique et le décryptage anatomique de la voix.



L’objectif sera de comprendre notre instrument vocal et ses classifications à travers ses repères anatomiques.



Cette conférence détaillée de l’appareil phonatoire/vocalique à travers l’ensemble des organes de la parole et en fonction des muscles qui les actionne, sera dispensée par Mme GRINI-GRANDVAL, médecin phoniatre et spécialiste ORL et par l’intervention artistique du baryton Cyril ROVERY, baryton









Dimanche 3 Novembre 15h



Auditorium



Entrée Libre – information 04 20 03 95 50