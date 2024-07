Quand la Maison d’architecture corse s’expose

Comme tous les étés, la Maison de l'Architecture de Corse va à la rencontre du public de la Culture pour échanger et débattre sur l'architecture, sur la manière de la percevoir, de l'appréhender et sur le rôle qu'elle joue dans les enjeux de demain. Les prochains rendez-vous.





La Maison de l'Architecture vous invite à découvrir de « nouvelles manières » de faire pour aménager notre lieu de vie, mais aussi à aborder ensemble les impacts du changement climatique sur le paysage. Pour les animateurs de cette Maison de l’Architecture il est important de donner les clés pour que chacun se sente concerné.



Samedi 20 et dimanche 21 juillet

Vezzani dans le cadre de A Festa di u legnu

Exposition des projets lauréats du 1er Palmarès d'Architecture de Corse



Dimanche 28 juillet

A 9h30 à Casa di Lama dans le cadre du Festival du film de Lama



Dimanche 4 aout à 18h à A Stazzona à Pioggiola dans le cadre des Rencontres Internationales de Théâtre de l'Aria.

Depuis plusieurs années, la Maison de l'Architecture de Corse met en place des « Ateliers Hors les Murs » en Corse. Des étudiants en architecture de l’École de Nantes viennent s’immerger sur un territoire afin de découvrir son architecture, ses paysages, de s'imprégner de son histoire, de sa culture,... et dialoguer avec les habitants, les élus.

De cette expérience va émerger un diagnostic du territoire, des hypothèses de développement et des projets d'architecture ou d'aménagement qu'ils reviennent ensuite présenter et partager avec les premiers concernés, les usagers de ce territoire.

Cette jeune génération apporte un regard neuf et pose plus concrètement la question de demain.

Au programme une vidéo de 20 mn qui présente cette « nouvelle manière » d’appréhender un lieu de vie, un territoire, et l’utilité de « faire commun » pour faire face aux enjeux de la transition écologique. Cette projection permettra ensuite d’entamer un dialogue avec le public, de récolter des avis et de débattre sur ces nouvelles manières de faire.

Du 21 au 28 septembre, des ex-étudiants nantais, architectes aujourd’hui, et leurs enseignants, seront en Corse afin de présenter aux élus et aux habitants de Marana Golo les projets qu'ils ont imaginés pour leur territoire. Ces projets d’architecture ont été réalisés par les étudiants de l'ENSA de Nantes suite à leur semaine d'immersion sur le territoire de Marana Golo en Mars 2024.