Présidentielle : Emile Zuccarelli appelle à voter Macron

Dans un communiqué Emile Zuccarelli, résident de la Fédération de Corse du Parti Radical, appelle à voter Emmanuel Macron :

Le premier tour de l’élection présidentielle est un temps majeur de notre vie publique, particulièrement dans les circonstances actuelles. Et quand beaucoup annoncent une forte abstention, nous pensons au contraire que l’attachement à la démocratie fait à tous les citoyens l’impératif d’aller voter et d’y exprimer leur choix quel qu’il soit.

Pour notre part, nous l’avons déjà dit, nous soutenons clairement et appelons à voter dès ce premier tour pour Emmanuel Macron.

Face à une conjonction inouïe de crises tant intérieures qu’extérieures, Emmanuel Macron a montré sa solidité et une rare aptitude à affronter les difficultés avec sang-froid, en conciliant la vision stratégique du long terme et le souci de protéger les Français contre les aléas de la conjoncture.

Il a dans la crise ukrainienne, fait entendre la voix de la France. S’il a pris sur lui de maintenir le fil indispensable du dialogue avec Poutine, il le fait sans complaisance au contraire des admirateurs béats que sont ses plus immédiats concurrents. Il a pris la tête de dures sanctions à l’encontre du dictateur russe.

Cette crise souligne combien son option européenne est clairvoyante. La dimension européenne tant diplomatique que militaire est celle qui assurera à la France sa sécurité et son existence au plan international.

Dans la crise du Covid, outre les impératifs de soins et de vaccins il a su préserver les entreprises et les salaires et même faire reculer le chômage.

S’il a su rendre à nouveau notre pays innovant et attractif aux investissements car le repli frileux dans nos frontières est illusoire, il le fait de manière équilibrée et les mesures fiscales, par exemple, comportaient aussi la suppression de la taxe d’habitation.

Plus près encore de nous, dans les troubles que connaît la Corse il ouvre la voie de l’apaisement et du respect mutuel, par la méthode du dialogue approfondi. Mais il rappelle fermement les principes de l’ordre public et de l’unité républicaine.

Ce dimanche 10 Avril, votez Emmanuel Macron.