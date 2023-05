Porto-Vecchio : l'émission "Made in Chelsea" lance un casting

Pour les besoins du tournage de l'émission "Made in Chelsea" produite par Channel 4 (Royaume-Uni) à Porto-Vecchio, on recherche en toute urgence un homme de 18 à 30 ans maximum (de toutes origines ethniques) avec de l'expérience dans le service bar-restauration avec un plateau, et véhiculé pour se rendre au lieu de tournage, disponible ce lundi 15 mai.

Il s'agira d'être en capacité de circuler avec un plateau rempli de verres, de servir les candidats de l'émission, et d'accepter d'être filmé de près. On recherche une personne à l'aise avec son image. Et avec une tenue de serveur (chemise blanche ou noire, pantalon, chaussures de ville.) Si vous comprenez et parlez l'anglais c'est un plus.

Tarifs de rémunération conventionnels TV silhouette: 136,24 euros bruts/jour (contrat de 8h de travail).

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer au plus vite votre candidature par mail à casting2a2b@gmail.com en indiquant bien :

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de résidence

Numéro de téléphone

Photos récentes (portrait et en pied, faites au téléphone ça marche.)

Mensurations : taille, taille veste, taille pantalon, pointure

Résumé de l'expérience dans le service bar-restauration (voire CV)