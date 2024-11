Le samedi 30 novembre à l’hôtel Kilina va se dérouler l'édition 2024 du concours de belote contrée organisé par l’associu A Ghjucata dont les chevilles ouvrières sont Don-Ange Leonetti et Rémy Rossi. Cette année ce concours, dont le coup d'envoi est fixé à 10 heures, sera ouvert à 160 équipes, soit une participation en très nette hausse par rapport à la précédente édition. Il est demandé à toutes les personnes désireuses d'y prendre part de s'inscrire dans les différents points situés en Corse. Pour les retardataires, dans la limite des places disponibles, il sera possible de s'inscrire sur place le samedi 30 novembre jusqu'à 9 heures. Cette 7e édition doté de 10.000 euros de prix verra la mise en place d'une consolante à partir de 14h30. Pour rappel le montant de l'engagement s'élève à 110 euros par équipes. Dès à présent une centaine d'équipe a confirmé les engagements avec, logiquement, les passionnés insulaires mais aussi des joueurs qui franchiront la Méditerranée. Il reste donc peu de places à pour s'inscrire. Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs au 06 77 04 44 11.





Les points d'inscription en Corse:

Porto-Vecchio: Bar Pimpan

Conca: Chez Gérard.

Ghisonaccia: Bar A Vin A Volta

Prunete: Bar Tabac des Quatre-Chemins.

Bastia: LVP

Corte: la Brasserie Casino

Calenzana: Upicciu Figari U Puncinu

Bonifacio: Bar du Quai

Propriano: L'Annexe.

