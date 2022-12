Portivechju : Un tournoi de Futsal au profit du Téléthon

La 𝘀𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝘂𝗻𝗲𝗱𝗱𝘂 va accueillir ce 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟯 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬 une nouvelle édition du 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗼𝗶 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘀𝗮𝗹 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 𝗱𝘂 𝗧𝗲́𝗹𝗲́𝘁𝗵𝗼𝗻.

Ce rendez-vous, désormais habituel, du mois de décembre va rassembler tous les passionnés de ballon rond mais pas que dans la mesure où l’objectif de cette manifestation, placée sous le signe de la convivialité et du partage, est de récolter des fonds qui seront reversés intégralement à l’AFM.

On retrouvera donc des joueuses et des joueurs confirmés et d’autres néophytes qui auront comme unique objectif le plaisir du jeu la la solidarité plus que l'enjeu.