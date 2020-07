Pique-nique et initiation à l'autodéfense féministe organisés par l'ARCU dimanche à Ajaccio

Après une année pleine de rebondissements et afin de partager un bon moment convivial, l'association LGBT l'Arc organise ce dimanche 26 juillet un pique-nique ouvert à tou-te-s à la plage de Saint-François, à Ajaccio de 12h30 à la fin de journée ->De 14h à 15h30, Serena vous propose une initiation à l'autodéfense féministe (verbale et physique).Après les 3 agressions LGBTphobes sur la Corse cette année ainsi que la libération de la parole sur les agressions sexistes et sexuelles en Corse ( #iwascorsica ), cela nous a semblé nécessaire de vous partager un certain nombre de bases et de gestes simples pour sortir de situations d'agression.