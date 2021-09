Lisula : un escape game sur les mystères de l'eau sous-terraine

Le CPIE Centre Corse - A Rinascita et la Communauté de Communes de L'Île-Rousse - Balagne vous invitent cet automne à échanger sur les enjeux de l'eau.Le prochain rendez-vous est à la Ludothèque de l'Ile Rousse (Résidence les 3C) le samedi 25 septembre pour participer entre amis ou en famille à un jeu gratuit et grandeur nature : " Les mystères de l'eau sous-terraine "Venez découvrir le fonctionnement des captages d'eau sous la forme d'un jeu à vivre en famille.De 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans4 créneaux entre 9h et 16hRenseignements et inscriptions au 07 88 17 77 98