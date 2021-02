Le programme des animations des médiathèques d'Ajaccio du 8 au 13 février

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

MEDIATHEQUE SAMPIERO

- mercredi 10 février à 16h - Jeux en médiathèque- samedi 13 février à 14h - Création de cartes de Saint Valentin- samedi 13 février à 16h - Club de lectureDans le respect des gestes sanitairesRenseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 10 février à 9h30 - Atelier Bébés Lecteurs animé par Aurélie des Ateliers of CorseDans le respect des gestes sanitairesRenseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50