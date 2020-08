La procession de Sainte-Marie n'aura pas lieu à Calvi

Trois messes vous sont proposées:

- vendredi 14 août, 19h00, Cathédrale St Jean-Baptiste

- Samedi 15 août, 08h30, Ste Marie Majeure

11h00 Messe solennelle de l'Assunta Gluriosa, Ste Marie Majeure.

18h00: Salut Très Saint Sacrement, Ste Marie Majeure.

Malheureusement nous ne sommes pas autorisés à faire notre antique procession dans les rues de la cité Semper Fidelis, tradition multiséculaire à laquelle nous sommes tant attachés. Mais ne perdons pas notre espérance et notre foi: nous prierons la Mère du Seigneur qu'elle intercède pour notre monde et pour notre société qui souffrent et ne savent plus dans quelle direction aller. Que Santa Maria, notre Mère, sache nous montrer l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie: Jésus, notre Seigneur et notre Dieu.

Bona festa di l'Assunta à tutti.

U vostru curatu.