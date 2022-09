Furiani : une journée d'animations autour du développement durable

La Semaine européenne du développement durable se déroulera du 18 septembre au 8 octobre 2022 en Haute-Corse avec plusieurs animation au programme. C'est à Furiani devant le cinéma " U Paradisu" que ce projet "On peut tous agir au quotidien" sera porté le 23 septembre 2022 à de 13h45 à 16h15 puis de 16h30 à 18h30



Le programme



13h45 – 16h15 Ateliers d’animation pour les scolaires autour des plantes et du sol, des pollens, de la qualité de l’air, des espèces introduites et d’autres en danger d’extinction et du changement climatique

16h30 – 18h30 Tout public : projection de petits films et échanges sur la qualité de l’air, le changement climatique, les sciences participatives et la protection d’espèces menacées.

Organisateur La DREAL, en partenariat avec Qualitair Corse et avec l’appui de l’association de protection de l’environnement Paese d’Avvene, avec le concours de la mairie et des associations A Rinascita, Bastia Golo Méditerranée, le Conservatoire des Espaces Naturels ou encore Mare Vivu.