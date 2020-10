Don du sang : "une super collecte à Ghisonaccia"

68 donneurs se sont présentés ce jeudi 15 octobre à la collecte organisée par l'EFS et l'ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la plaine Orientale) . 61 personnes ont finalement été prélevées dont 4 nouveaux donneurs . "C'est aussi bien qu'en plein confinement . Toutes les places disponibles ont été pourvues - souligne le président Jacques Sculteur qui ajoute - Un grand Bravo aussi à notre jeunesse qui est de plus en plus présente à ces rendez-vous."