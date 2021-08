Don du sang : Encore une belle collecte à Ghisonaccia

Ils ont répondu présent aufRendez-vous de l'EFS (Établissement Français du Sang) les 54 donneurs, dont 2 nouveaux, à la collecte de sang ce mardi dans la salle des fêtes de Ghisonaccia.

Avec l'appui de l'ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale) , EFS a pu ainsi récolter 48 poches.

On rappelle que le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. L’EFS continue ainsi d’accueillir tous les donneurs, dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.



L’EFS rappelle également qu’il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre

la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. En revanche, les personnes ayant présenté

des symptômes de covid devront attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur

sang.

La mobilisation de tous est nécessaire y compris pendant les périodes de vacances. Le niveau de

réserve est aujourd’hui bas, avec près de 85 000 poches de globules rouges. Depuis début août, l’EFS

constate une nette diminution de la fréquentation des collectes d’environ moins 10%. Il manque plus

de 500 dons par jour.

Comme chaque été, l’EFS a redéployé beaucoup de collectes sur les lieux de vacances des Français,

notamment sur les littoraux, pour permettre à tous de donner, chez soi ou en vacances.

Donnez votre sang, sauvez des vies ! Les malades ont besoin de vous.

Pour savoir où donner ou prendre rendez-vous lorsque cela est possible, connectez-vous sur

dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang ».