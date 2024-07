Don d sang : A Ghisonaccia une collecte réussie

La collecte de sang organisée ce mardi 30 juillet à Ghisonaccia par l’ADSB Plaine Orientale a été un franc succès. De nombreux donneurs se sont mobilisés pour cette cause, témoignant de la solidarité et de la générosité de la communauté. 48 personnes ont participé à l'événement, permettant de récolter 46 poches de sang, dont 4 provenaient de nouveaux donneurs. Jacques Sculteur, président de l’association Son de Sang Bénévole de la Plaine Orientale, a exprimé sa profonde gratitude : « Un immense merci à tous les donneurs pour leur générosité et leur sens du devoir. Votre participation est inestimable et fait une réelle différence. »