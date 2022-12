Coup d'envoi du marché de noël de Baleone

Pour sa toute première édition, le Marché de Noel de Baleone a ouvert ses portes

ce Mercredi 30 Novembre sur le parking du E.LECLERC de Baleone.



Jusqu’au 03 Janvier 2023 et tous les jours à partir de 10h, découvrez les 40 chalets mis en place pour l’occasion, pour les plus gourmands, figatelli grillés, nougats, pizze, charcuterie, crêpes, huitres & vins et plats faits maison seront au rendez-vous. Ce sera également l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales avec nos artisans qui exposeront leurs créations, tels que des bijoux, savons, décorations de Noel, coutellerie, tatouages éphémères, etc..



Une grande patinoire



Une patinoire de 400m2 qui fera la joie des petits comme des grands, une piste de luge, un trampoline et une multitudes d’animations tous les week-end et pendant les vacances avec les mascottes et les différentes parades. Un lieu convivial pour passer un bon moment en famille ou entre amis et entamer cette période de fêtes dans la bonne humeur.