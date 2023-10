Bastia : Un stage gospel les 7 et 8 octobre

L’Entraide protestante de Corse organise un stage Gospel animé par Fred Lewin, chef de chœur de GN/AS gospel de Montpellier.

Répétitions les samedi 07 (09h30 à 18h00) et dimanche 08 octobre 2023 (09h30 à 16h00), au local de l’association Partage (sous Notre-Dame des Victoires) Montesoro.

Participation : 50 € / repas tiré du sac.

Ce stage est ouvert à toutes et à tous.

Présentation publique et concert Corsica Gospel : dimanche 08 octobre à 17h00 à Notre-Dame des Victoires – Bastia. Entrée libre.

Venez nous rejoindre et chanter avec nous.

Libre participation aux frais.

Contacts : Marie-Odile : 06 72 43 65 12 - Colette : 06 87 50 72 74