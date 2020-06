Associu Sulidarità : " ripressionne sempre"

De l'Associu Sulidarità

Hier matin la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné un texte visant à créer des mesures de suivi renforcé pour les détenus condamnés pour des infractions dites « terroristes »,afin de lutter contre l’islamisme radical, à l'issue de leur peine.

Ces mesures doivent être combattues, car elles seront élargies tout comme le FIJAIT aux prisonniers politiques Corses, et aux prisonniers politiques Basques.



Sulidarità s’oppose et s’opposera toujours à ces mesures d’exceptions.

Le FIJAIT, et les amendes pécuniaires sont déjà, une charge de trop pour les anciens prisonniers politiques qui ont déjà payé le prix fort de trop nombreuses années d’incarcération.



I patriotti devenu esse liberi !

Di pettu à a ripressione pulitica, Sulidarità incù i patriotti.



Libertà !