Annulation en cascade dans la programmation culturelle bastiaise

Ce vendredi 19 avril, Bastia agenda a annoncé deux annulations de concerts à venir : « Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les concerts de Silly Boy Blue + Nepita prévu à l’Alb’Oru le 4 mai ; et le concert hors les murs “Terra Soror” prévu le 17 mai sur le parvis de A Casa di e lingue se voient malheureusement annulés. »

Afin d’obtenir un remboursement, pour ceux et celles qui auraient déjà réserver des places, l'équipe de programmation de l'Alb'oru les invite à faire un scan (ou une photo) de la place, de la pièce d'identité et du RIB afin de les envoyer, par mail, à l'adresse suivante : LDesolliers@bastia.corsica