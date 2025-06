Ajaccio : sortie exceptionnelle à Arghjusta-Muricci

La médiathèque des Cannes organise une sortie exceptionnelle avec le LRA sur le site de Foce (Arghjusta Muricci) le mercredi 25 juin de 10 à 17 heures à l’occasion d’un Jeu de piste en famille (à partir de 7/8 ans) dans le cadre de "C'est Mon Patrimoine 2025".

Réservation obligatoire au 04.95.20.20.30 , prévoir pique-nique et tenue appropriée.

Départ en car de la médiathèque des Cannes à 10 h 00 pour un trajet d’environ 1 h 00



L’objectif est de sensibiliser le grand public au patrimoine archéologique du territoire du Taravu.

Après avoir reçu les informations nécessaires au bon déroulement du jeu, 3 ou 4 équipes seront constituées. Chacune devra récolter des indices sur le site afin de répondre à une énigme finale.

Le jeu commencera après le pique-nique (repas tiré du sac) afin de permettre un temps de mise en place par l’intervenante.

À l’issue du jeu, les points seront comptabilisés et une course en relais viendra départager les équipes ex-aequo.

Les explications sur le site et sur son contexte archéologique seront fournies à l’issue du jeu.



La journée se terminera par une remise de récompenses.

Aucun dénivelé, chemin accessible (excepté personnes à mobilité réduite : fauteuils roulants, poussettes…)

Site de proximité, situé à 800 m du point de départ du jeu.



Attention les places sont limitées