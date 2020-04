Ajaccio : Soutien multimédia

Les Espaces Multimédia des médiathèques et des centres sociaux de la ville d'Ajaccio se mobilisent pour vous aider à l'outil informatique



Vous éprouvez des difficultés de compréhension avec l'outil informatique, ou un besoin de conseil concernant l'utilisation de celui-ci?

Une permanence est désormais en place afin de vous guider et vous aider au mieux.

Elle est joignable du lundi au vendredi aux horaires suivants: 9h-12h et 14h-18h

Le téléphone est le 04.95.20.20.30 ou par mail au [aidemultimédia@ville-ajaccio. fr]mail:aidemultim%C3%A9dia@ville-ajaccio.fr





Attention: pour toute demande concernant le matériel (panne, branchements, Box), contactez le service après vente de votre fournisseur car la permanence des Espaces Multimédia ne sera pas en mesure de vous assister.



Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional au titre de l’ITI (Investissement Territorial Intégré) PI 9b."