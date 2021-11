Yoann Touhbans nouveau sous-préfet de Calvi

Agé de 44 ans, Yoann Toubhans, avait pris ses fonctions dans les Alpes-Maritimes le 2 septembre 2019 après avoir été nommé sous-préfet de Toul en septembre 2017.



Chargé d'études puis responsable de la cellule technique au service d'études, de législation et du contentieux, à la direction des affaires administratives et juridiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 2001 à 2007, il a également exercé les fonctions de chef du service des affaires juridiques et du contentieux avant d’être nommé directeur des services de l'hémicycle, au secrétariat général du congrès de la Nouvelle-Calédonie.





Nommé Directeur de la direction juridique et d'administration générale, au secrétariat général de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en 2009, il occupera de 2015 à 2017 les fonctions d’adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique, à la sous-direction des compétences et institutions locales relevant de la direction générale des

collectivités locales du ministère de l'intérieur, avant d’occuper son premier poste de sous- préfet à Toul.



Yoann Touhbans prendra ses fonctions le lundi 29 novembre 2021. Il succède à ce poste à Florent Farge, nommé secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, sous-préfet d’Agen.