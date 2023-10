WRC - Rallye d'Europe centrale : Pilouis Loubet 7e au général

Après un coup d’envoi hier avec le Shakedown, le rallye d’Europe Centrale vivait cet jeudi 26 octobre à l'heure de ses deux premières spéciales. Ott Tänak en 1’51’’2 réalisait le meilleur temps dans l’ES1 Velkä Chuchle (2,5 km). Sébastien Ogier (Toyota) pointait à 7/10 et Thierry Neuville (Hyundai) à 1’’. Pilouis Loubet terminait en 14e position à 4’’4 de Tänak.



La seconde spéciale, Rundkurs Klatovy (8,9 km) disputée de nuit et avec des conditions humides revenait à Thierry Neuville (4’14’’7) qui prenait le meilleur sur Ott Tänak pour 2’’2 et Kalle Rovanperä pour 2’’9. Pilouis Loubet finissait à la 7e place à 7’’0. Ce soir, Neuville mène le Rallye d’Europe Centrale devant Tanak à 1’’2 et Ogier à 5’’8. Loubet est 7e à 10’’4.



Demain l’étape sera bien plus riche d’enseignements avec 121 km de chronos répartis en six spéciales sans assistance et avec seulement un changement de pneumatiques à la mi-journée.