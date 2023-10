WRC Rallye d'Europe Centrale : Pilouis Loubet retrouve le top huit

Pilouis Loubet était 20e au général ce samedi matin, après sa crevaison de la veille qui lui avait fait perdre plus de cinq minutes, quand il s'élançait dans Schärdinger (15,7 km) qui donnait le coup d'envoi de la deuxième étape.



Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) s'imposait en 8'17''4 avec 1''3 d'avance sur Neuville (Hyundai) et 2''1 sur Rovanperä (Toyota); Loubet débutait sa remontée avec une 7e place à 11''7. Dans l'ES suivante Mühital (27,1 km) Neuville 'adjugeait le scratch en 16'06''7, alors que Loubet en 16'23''6 accrochait pour la première fois la cinquième place.



L'ES 11 Knaus Tabbert (11,8 km) était la dernière de cette première boucle, Neuville terminait à la première place (7'38''4) alors que le Gallois Elfyn Evans parti à la faute se retrouvait dans une grange et quittait le rallye. Loubet 7e était à 9''4.



L'après-midi commençait dans Schärdinger

Sébastien Ogier ouvrait son compteur au niveau du scratch. Pilouis Loubet 6e poursuivait sa remontée au général. D'ailleurs le Porto-Vecchiais accrcohait le 8e temps pour le second passage dans Mühital. Une belle série qui permettait au pilote de la Ford Puma d'occuper la 8e place du général à une ES de la fin de la journée. Un dernier tronçon où Loubet se faisait peur avec un tout droit engendrant une perte de temps concrétisée par une 11e place dans cette ES à 25''1 du vainqueur Rovanperä. Avant la dernière journée ce dimanche composée de quatre spéciales, Thierry Neuville est leader de ce Rallye d'Europe Centrale avec 26''2 d'avance sur Rovanperä et 1'22'' sur Tanak. Pilouis Loubet est donc 8e avant la journée de demain.





.