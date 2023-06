WRC : Pilouis Loubet coince à la 8e place du général au Kenya

Dans la spéciale suivane Geothermal (13,1 km) Esapekka Lappi sur la Hyundai se montrait conquérant pour sa découverte du Kenya avec le scratch (6'49''7) devant Sébastien Ogier à 1''2 et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) à 2''3.

Pour sa part Loubet; plus à son aise, finissait 7e mais à 7''8 de Lappi.

Kedong et ses 30,6 km clôturait cette première boucle. Le meilleur temps était pour Rovanperä en 14'52''4, devançant Thierry Neuville (Hyundai) à 8'' et Sébastien Ogier (Toyota) à 9''4. Loubet finissait 8e (15'30''4).





A mi parcours de cette journée, Sébastien Ogier était leader. Loubet 8e était, déjà, à 1'17''.

Loldia entamait le deuxième boucle Ogier s'imposait devant, Lappi et Tänak. Loubet, victime d'une crevaison, concédait 2'45 en terminant en 19e position.

Geothermal, l'avant-dernier tronçon du jour, était marqué par l'abandon de Thierry Neuville. Ogier engrangeait un nouveau scratch devançant Lappi et Ronvanperä. Loubet était 8e à 9''6 d'Ogier.





Kedong mettait un terme à cette deuxième journée, Ogier réalisait encore le meilleur temps (15'04''6) Rovanperä et Lappi, respectivement, deuxième et troisième était à 2''4 et 3''3.

Loubet

victime d'une nouvelle crevaison était 11e et laissait encore 2'52.

Vendredi soir le Kenya est mené par Ogier devant Rovanperâ et Evans. Loubet occupe la 8e place à 7'04

Mais le Kenya est encore long et pour peut arriver..