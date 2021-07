WRC Estonie : Le Porto-Vecchiais Pierre-Louis Loubet à l’attaque du Nord

Le Rallye d’Estonie annonce le début de la deuxième partie de saison en WRC puisqu’il s’agira ce week-end de la septième manche au calendrier, ce dernier comptant douze épreuves au total. Tandis que Sébastien Ogier occupe toujours la tête du championnat avec quatre victoires à son actif en compagnie de Julien Ingrassia, les membres de l’Équipe de France FFSA Rallye Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux font le déplacement au nord de l’Europe pour poursuivre le programme de leur saison.

La revanche de Loubet

Absent lors de la manche précédente au Kenya, Pierre-Louis Loubet effectue son retour en Championnat du Monde des Rallyes WRC en Estonie. Le pilote corse arrive revanchard et motivé, après quelques difficultés dans la première partie de saison. Le Champion du Monde WRC2 sera accompagné par son co-pilote Florian Haut-Labourdette. Le duo roulera avec la Hyundai i20 Coupé WRC du Team Hyundai 2C Competition. « On va essayer d'avoir un rallye propre et sans problème. - dit le pilote corse qui espère pouvoir prendre du plaisir - même si, pour le moment, c'est délicat cette saison. Ça ne va pas dans notre sens. Les périodes difficiles font partie des carrières mais j'espère que ce week-end ça ira. On n'a pas d'espoir de faire de la magie mais on va donner le meilleur de nous-mêmes et on verra où ça nous mène ! ».



Pour son entraineur, Nicolas Bernardi, Loubet « se bat avec une voiture qui ne lui donne pas pleine satisfaction. Il doit mettre le doigt sur les éléments qui vont lui permettre de gagner en efficacité. Je n'ai aucun doute sur ses capacités. Lorsqu'il aura trouvé les bons réglages, il pourra montrer pleinement son potentiel sachant qu'il ne dispose pas d'une voiture d'usine. Sur ce type de terrain, il a prouvé qu'il pouvait se confronter aux meilleurs pilotes. J'espère sincèrement qu'il va réaliser un beau week-end.».