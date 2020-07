« Voyageurs », un single signé Santini, bientôt tube pop latino de l'été ?

C'est sur une route poussiéreuse de République Dominicaine, où il finit par s'installer pour 12 mois, que Jean-Charles Santini, parti sur les traces caribéennes d'un ancêtre corse, découvrit, poste radio en marche, un riff qui devait parachever le voyage et lui faire amorcer un tournant artistique majeur. Emprunté à l’arrangeur portoricain Willie Colon et à la star de la salsa Ruben Blades, toutes deux icônes du légendaire label latino des années 70 Fania Records, ce motif musical a inspiré le titre « Voyageurs », passant actuellement en Belgique sur les ondes de VivaCité, Maximum, RTBF et Bel RTL.

Débarqué au pays de Brel pour y faire des études de kinésithérapie, le Bastiais Jean-Charles Santini, qui débuta le piano à 6 ans en Corse, s'est fait là-bas, sous le nom de Saint André (son village) et à la force de trois albums pop rock et autant de tournées, une place dans le paysage musical professionnel. Sans oublier l'Hexagone, avec des titres tels que « Un autre que moi », « Bleu de toi » (arrivé en seconde place du classement officiel de l'ultratop belge francophone derrière Shakira et porté par RTL2 en France), « Bop Be hop », « Comme un éléphant », ou encore « U Veranu », chanson adaptée en langue corse par Patrizia Gattaceca et que RCFM fit tourner en rotation forte.







Santini et son Nouveau Monde



« Jean-Charles a vraiment quelque chose de plus », dit de lui Francine Massiani. Revenu s'installer définitivement en Corse il y a quatre ans, tout imprégné de sonorités et de rythmes caribéens, l'auteur, compositeur et interprète est devenu Santini. Avec toujours ce goût des arrangements ciselés et des histoires à raconter. Mais cette fois dans un style pop aux forts accents latino. Pour son nouveau titre « Voyageurs », dont il signe la composition, celui qui a découvert à l'âge de 15 ans le jazz big band et le bal via des concerts locaux, puis commencé dès 21 ans à écrire et composer, s'est adjoint la plume de David Verlant, auteur entre autres de Jenifer (« Tourner la page », « Comme un hic »). « David est venu à Bastia quelques jours chez moi. Il a façonné plusieurs merveilleux textes dont il a le secret et qui m’ont redonné l’envie et le plaisir de faire des chansons. Ils incarnaient si bien la transition que j’étais en train de vivre : les paysages, le voyage, l’immensité, une écriture en CinémaScope ! Cet enthousiasme a libéré l’inspiration pour aboutir à un nouvel album dont la sortie est prévue en novembre 2020. »

Véritable incursion dans le temps et l'espace insulaires, « Voyageurs » se plaît à « lire dans les yeux des voyageurs solitaires et de ce qu'ils ont vu d'heureux là, sur la terre ». Ce titre solaire, en passe de devenir l'hymne pop latino de l'été, a été réalisé par Christophe Casanave (Marc Lavoine) et mixé par François Delabrière (Vianney...), avant d'être masterisé à Bruxelles par Pieter de Wagter.

Entre Méditerranée et Nouveau Monde, Bastia, Paris, Liège et Samanà, Santini a donc suivi le fil rouge des musiciens nomades : celui de l'accomplissement de l'art dans la découverte. Il chante aujourd'hui les rêves plus encore que l'amour, la vie dans sa richesse et ses contrastes. Avec en tête, un océan à partager. Dans un grand souffle.







A écouter et télécharger sur :



http://lnk.to/B6RogvCd









Lien instagram :

Et en lyrics video sur :







https://www.youtube.com/watch?v=Hy8FdOjJd4s