Violences conjugales : un homme condamné à 3 ans de prison dont 18 mois fermes

Les faits remontent à samedi dernier dans le paisible village de Novella, en Balagne. Les gendarmes sont alertés par une dame âgée de 52 ans, victime de violences conjugales graves dont elle est victime depuis 2015. Elle met en cause son compagnon âgé de 55 ans.

Interpellé par les gendarmes, l'homme soupçonné est placé en garde à vue et plainte est déposée.

Présenté à un juge d'instruction à Bastia, l'homme a été jugé en comparution immédiate au Palais de justice de Bastia.

Contre toute attente, à la barre la victime se rétracte et clame son amour pour l'homme qu'elle a accusé quelques jours plus tôt.

Malgré ce volt face, l'homme sera condamné à 3 ans de prison , dont 18 mois fermes, avant d'être écroué à la Maison d'Arrêt de Borgo.

Cette affaire montre une fois de plus combien il est difficile de gérer ce type de situation.