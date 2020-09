Via Stella : une rentrée sous le signe de l’info

Dans la tourmente de la crise sanitaire, Via Stella a, plus que jamais, tenu à assurer sa mission de service public. Seule chaîne régionale à avoir continué à réaliser des journaux télévisés, alors que partout ailleurs les rédactions proposaient des éditions mutualisées, elle sort grandie de ce moment et renforcée dans ses fondamentaux : proximité, décryptage, langue corse. « On a dû adapter nos moyens et être plus inventifs, tant au niveau technique qu’éditorial » raconte le rédacteur en chef Sébastien Tieri . Forte de cette cette dynamique, elle présente aujourd’hui une grille des programmes remaniée.





Une place plus importante pour la langue corse

Première nouveauté du côté du journal de midi, le « Corsica Prima ». Une édition de mi-journée plus longue, puisqu’elle passe de 5 à 13 minutes, laissant ainsi une place plus importante aux directs et aux invités, et qui devient bilingue. Une volonté de coller au plus près de la réalité de l’usage quotidien du français et du corse : « L’idée est de passer d’une langue à l’autre, comme on peut le faire dans la société » explique le rédacteur en chef Sébastien Tieri.

« Nous sommes dans une logique de renforcement de la présence de la langue corse » précise t-il. Ainsi, dans les éditions du week-end, des sujets en corse seront désormais proposés. Par ailleurs, un nouveau magazine mensuel de 52 minutes, articulé autour d’un invité et de sa vision de la Corse est en préparation et devrait voir le jour dès le mois de janvier.





Plus de décryptage de l’information

Le décryptage de l'information prendra une place plus importante, avec l’arrivée d’ « In tantu », juste avant le rendez-vous phare de l’actualité insulaire, le « Corsica Sera ». Six minutes qui seront dédiées chaque jour à une thématique différente : politique, Méditerranée, environnement, football et culture.

L'offre long format s'étoffe elle aussi.

Ainsi, aux côtés des magazines bien connus tels que Cuntrastu ou Ghjustizia, un tout nouveau rendez-vous mensuel voit le jour, « L’Emissione speziale », qui s’arrêtera chaque mois sur un thème qui fait l’actualité, avec différents intervenants, mais toujours en extérieur. Dans la première édition, tournée à l’hôpital d’Ajaccio, il sera question de la crise de la COVID-19.



Autre temps fort, parce que « le sport fait partie de l’ADN de la chaîne », comme l’indique Sébastien Tieri, le magazine « Sport in Corsica » sera désormais en direct tous les dimanches à 18 heures.



Le numérique, une antenne à part entière

Via Stella tient également à mettre l’accent sur le numérique, devenu aujourd’hui une antenne à part entière. Une nouvelle manière de consommer l’information à laquelle la chaîne entend bien répondre, tout en restant vigilante : « Dans le contexte de fake news et de défiance, il y a avant tout une recherche d’information vérifiée » conclut Sébastien Tieri.