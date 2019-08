Vainqueur à Haguenau : Et de quatre pour le Sporting

Parc des Sports de Hagenau, FR Hagenau : 2 SC Bastia : 3 (2-3)

Buts pour Hagenau : Solvet (9e, 32e), pour le SC Bastia : Salles-Lamonge (3e), Vincent (7e), Quemper (38e)

Arbitre : M. Mercier

Avertissement : Hayef (89e) à Haguenau, Salis (90e) au SC Bastia





FR Haguenau

Corneille, Sylla, Bierry, Falk, Diawara, Diallo, Diebold puis Hayef (82e), Bur, Onwuzurumba, Bekoé, Solvet puis Boutantin (58e).





SC Bastia

Martin, Coulibaly, Vincent, Moretti puis Guibert (74e), Quemper, Salis, Bocognano, Le Cardinal, Haguy puis Ershimi (60e), Salles-Lamonge, Cioni.



Il ne fallait pas être en retard ce samedi au Parc des Sports où la partie entre le FRH et le SC Bastiais a démarré sur les chapeaux de roues.

On jouait, en effet depuis trois minutes seulement quand, bénéficiant d'un coup-franc et d'une "bourde" du gardien local Corneille, Salles-Lamonge ouvrait la marque pour les visiteurs.

Une entrée en matière prometteuse pour les Corses qui aurait pu récidiver par Salis mais qui enfonçaient quand même le clou quatre minutes plus tard quand Vincent, lancé par Moretti, s'en allait sans opposition doubler la mise !



Mais ce n'est pas pour autant que les joueurs Cédric Deubel ont abdiqué comme le prouvait Solvet qui sur un corner de Bekoé ne se posait pas de question et trompait à son tour Martin (9e). C'était le premier but alsacien de la saison !



Trois buts en neuf minutes et dans la foulée une occasion d'égalisation pour les locaux : le public - 800 spectateurs environ et de nombreux supporters corses - appréciait même s'il aurait préféré voir les siens revenir dans le match comme tentait de le faire Diebold. Mais Haguy ne manquait de venir rappeler aux Alsaciens que son club pouvait à tout coup faire parler la poudre.





Pourtant alors que les visiteurs à l'aise en contre donnaient l'impression qu'ils pouvaient creuser l'écart c'était Haguenau et Solvet, encore lui, qui permettait aux locaux d'égaliser après un centre de Bekoé après un contrôle raté de Salles-Lamonge !

Deux buts en 32 minutes pour le FRH qui était resté muet pendant les 270 précédentes : ce match était vraiment fou.

Une impression qui se confirmait avec cette superbe reprise de volée de Quemper après un centre splendide comme le but de Salis ! Et ça faisait 3 à 2 pour le SC Bastia.





On pensait alors que c'en était fini des espoirs du FRH puisque juste avant la pause une faute de Bierry sur Vincent permettait au Sporting d'obtenir un penalty.

Mais Corneille qui s'était raté en début de partie se reprenait fort bien face à Haguy en arrêtant son tir puis en stoppant sa reprise !



Le match, disputé sur un bon rythme en première période, perdait de son intensité à la reprise. S'il est vrai que les locaux se sont multipliés ils n'ont jamais été en mesure de renverser la vapeur !

Et le Sporting signait son quatrième succès consécutif !